Anonymous, Neo-Nazileri hedef aldı!

T24

Uluslararası Nazi grupları hedef alınacak



Birçok insan zorda kalacak



Geçtiğimiz hafta "Operation Blitzkrieg" adıyla aşırı sağcılara ait onlarca internet safyasını bloke eden ve hackleyen Anonymous grubu, Alman aşırı sağcı NPD'nin sempazitanlarının isimlerini de bir internet sayfası üzerinden yayınlamaya başlamıştı.Anonymous, aşırı sağcılara yardım eden kişilerin isimlerini, adreslerini, telefon numaralarını ve aşırı sağcı NPD'ye mali yardımda bulunan sempatizanların bulunduğu yeni bir listeyi yayınlayacağını duyurdu.Alman Der Spiegel dergisine chat yoluyla konuşan Anonymous mensubu bir internet korsanı, internet sayfalarında 8 Türk ve 1 Yunan'ı öldüren terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı'nın faaliyetleriyle ilgili bilgilerin yer alacağını ve Neo-Nazilere destek veren kişileri deşifre etmeye devam edeceklerini söyledi.Alman aşırı sağına savaş açan 5 ile 10 kişilik bir internet korsanı grubundan oluştuklarını belirten Anonymous üyesi, NPD'le ilgili bilgilere kendilerinin doğrudan ulaşmadığını ancak internet ortamında toparladıklarını iddia etti.Anonymous üyesi, Neo-Nazileri deşifre etmelerinin sadece Almanya ile sınırlı kalmayacağını, önümüzdeki günlerde diğer ülkelerdeki aşırı sağcı grupların bilgilerini de yayınlayacaklarını savundu.Alman Gazeteciler Birliği ve "Nazilere Karşı Birlik" adlı sivil kuruluş, Anonymous'un bir süzgeçten geçirmeden bazı bilgileri yayınlamasının doğru olmadığını açıkladı. İki kuruluş, kesin bilgiye dayanmayan bu verilerin birçok insanı zor durumda bırakacağını belirtti.