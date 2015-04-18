Annesinin 'otelinde' kalanlar



Hemen yuvadan uçmak mı yoksa 30’una kadar ebeveynlerin yanında oturmak mı? Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat'ın verilerine göre, Avrupalı gençlerin ailesinin evini terk etme yaşı, Avrupa’nın kuzeyi ve güneyinde arasında derin farklılıklar gösteriyor.

Eurostat'ın perşembe günü kamuoyuna sunduğu araştırmaya göre, İsveç’de gençlerin evden ayrılma yaşı ortalama 19,6 iken AB ülkeleri içerisinde en uzun süre babaevinde kalanları 31 yıl 9 ay ile Hırvatlar oluşturuyor. Hatta Avrupa’nın güneyindeki ülkelerinde gençlerin 34-35 yaşlarına kadar ailenin yanında yaşaması nadir görülen bir durum değil.

En uzun süre aile yanında yaşayan gençler listesinde ikinci sırada 30,7’lik yaş ortalaması ile Slovaklar geliyor. Onu Malta (30,1), İtalya (29,9), Yunanistan (29,3), Bulgaristan (29,1), Portekiz (29) ve İspanya (28,9) takip ediyor.

Almanya’da gençlerin ailesinin evinden ayrılma yaşı ise ortalama 23,9. Burada da erkekler (24,8), kızlara (22,9) göre daha uzun süre anne ve babasının yanında yaşıyor. AB ortalamasında evden ayrılma yaşı ise 26,1.

Yuvayı geç terk etme fenomeninin birçok farklı sebebi olduğu belirtiliyor. Eurostat'ın "Being young in Europe today" (Günümüzde Avrupa’da genç olmak) adlı araştırmada özellikle Avrupa’nın güneyi ve doğusundaki ülkelerde, birkaç kuşağın bir arada yaşamasının geleneksel olarak daha yaygın olduğu kaydediliyor. Avrupa İstatistik Dairesi, ekonomik sebeplerin bu durumu ne kadar etkilediğini ise açık bırakıyor. Zira ekonomik kriz nedeniyle Güney Avrupa ülkelerinin birçoğunda gençler arasındaki işsizlik oranı çok yüksek.