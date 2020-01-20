Annesini 15 yerinden bıçakladı

Kula’nın Seyitali Mahallesi’nde bulunan eski sanayi sitesinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki K.A., eski sanayi sitesindeki ikametlerde oturan annesi Ummuhan A.’nın evinin önüne geldi.

15 bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ummuhan A., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Çevredeki vatandaşların da ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı kadın yapılan ilk müdahale sonrası Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan kadın buradan Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Annesini bıçaklayıp olay yerinden kaçan Kaan A. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. (İHA)