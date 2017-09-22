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Annesine yumruk atan sanığa para cezası

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta annesi F

22 Eylül 2017 17:57

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta annesi F.B.\'nin omzuna yumruk atan A.B., \'üstsoya karşı yaralama\' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 3 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.
Olay, Devrek İlçesi\'nde meydana geldi. Akşam eve alkollü gelen A.B., iddiaya göre annesi F.B.\'den para istedi. Para vermeyen annesinin üzerine yürüyen A.B., omzuna yumruk attı. F.B., polise giderek oğlundan şikayetçi oldu. İfadesinin ardından serbest bırakılan A.B. hakkında, \'Bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma\' suçundan dava açıldı.
Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz yargılanan A.B., karar duruşmasına çalışmak için gittiği İstanbul\'dan video konferans sistemiyle katıldı. Suçlamayı kabul etmeyen A.B., işsiz olduğunu, çalışmak için İstanbul\'a gitmek ve ev kiralamak için para istediğini, ancak annesine vurmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, suç vasıfları gerçekleşmediği için \'yağma\' suçundan ceza vermediği sanığa, \'Üstsoya karşı yaralama\' suçundan günlüğü 20 TL\'den 150 gün karşılığı toplam 3 bin TL adli para cezası verdi. Sanığın sabıkasının bulunmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

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