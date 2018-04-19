Anne ve kızları köfte yarışması

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde eğitim gören 11 kız öğrenci, anneleri ile birlikte okulda düzenlenen Muş köftesi yapma yarışmasına katıldı. Anne ve kızlarının tüm hünerlerini sergilediği yarışmada, dereceye girenler, çeşitli ev aletleriyle ödüllendirildi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde düzenlenen yöresel Muş köftesi yapma yarışmasında kız öğrenciler, anneleriyle birlikte mutfağa girdi. Muş Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Halit Uygur, yardımcısı İmam Yavuz, öğretmenlerden Burak Akagündüz ve Hacer Özpınar, yapılan köftelerin tadına bakıp puan verdi ve dereceye girenleri açıkladı.

​Okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatma Ayraç, Turizm Haftası kapsamında verimli bir etkinlik düzenlediklerini, yarışmada birinci olan Esra Tekin ve annesine tost makinesi, ikinci olan Esra Gültürk ve annesine narenciye sıkacağı, üçüncülüğü elde eden Mehtap Ak ve annesine de kaşık çatal seti hediye edildiğini söyledi.

Muş Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Halit Uygur, dernek ve okul işbirliği ile bu yarışmayı düzenlediklerini belirterek, \"Bu yarışma ile anne ve kızlarını birlikte mutfağa soktuk. Muş köftesi sadece Muş\'a özgüdür. Amacımız Muş köftesini bir anlamda tescillemektir\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI