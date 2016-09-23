Anketlere göre AfD yükselişte



2017'de genel seçimler için sandık başına gidecek olan Almanya'da büyük tartışmalara neden olan sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) yükselişini sürdürüyor. Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin seçmenin nabzını ölçtüğü anketinin sonuçlarına göre sağ popülist parti oy oranını yüzde iki artırdı. Infratest dimap adlı kamuoyu araştırma şirketi tarafından ARD için yapılan son anketin sonuçlarına göre Almanya çapında yüzde 16 oy oranına ulaşan AfD şu ana kadarki en fazla oy oranına ulaşmış oldu. Anketin en çarpıcı sonucu ise AfD'nin bu oranla Hristiyan Birlik Partileri (CDU /CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ardından mecliste üçüncü güç haline gelmesi.

Almann ikinci televizyon kanalı ZDF'in anketine göre de parti yüzde iki artışla yüzde 15 oy oranına ulaşmış durumda.

AfD'nin aksine Hristiyan Birlik Partileri ise kan kaybı yaşamaya devam ediyor. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde ikilik bir kayıpla yüzde 33 oy oranında kalıyor.

Büyük partilerde alternatif arayışları

Anket sonuçlarının Federal Meclis'teki hiçbir parti için sevindirici olmadığını söyleyen CDU'lu Peter Altmaier ''Bazı problemleri kontrol altına aldığımızda ve insanlar da bunu görmeye başladığında sonuçlar iyileşecektir'' dedi.

2017'de gerçekleştirilecek seçimlere ihtiyatlı yaklaşan bir başka parti olan Sosyal Demokrat Parti‘nin (SPD) Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann ise Sol Parti ve Yeşiller'le gerçekleştirilebilecek bir ''kırmızı - kırmızı- yeşil koalisyonu'' ihtimalini göz önünde bulundurduklarını söyledi. ZDF televizyon kanalında katıldığı bir programda konuşan Oppermann, sol partilerden oluşacak bir koalisyonun ön koşulunun ise böyle bir hükümetin Almanya'nın ortak değerlerini sorumluluk bilinci temelinde ciddiye almasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping de benzer bir koalisyona sıcak baktığını açıkladı. Kipping geçen hafta Berlin'de gerçekleştirilen eyalet seçimlerden çıkan sonucun yalnızca başkent için değil, ülkenin tamamına yönelik gerçek sosyal alternatifler için bir umut kaynağı olduğunu söyledi. Sol Parti lideri, yine de her partinin kendi çizgisi için mücadele vermeyi sürdürmesi gerektiğinin de altını çizdi.