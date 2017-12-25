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Ankara'ya şehit ateşi düştü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu'nun (23) Ankara'daki baba evine ateş düştü

25 Aralık 2017 15:37

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu\'nun (23) Ankara\'daki baba evine ateş düştü.
Hakkari\'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Gediktepe Üs Bölgesinde el bombasının kazayla patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Muratoğlu\'nun acı haberi Ankara\'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi\'ndeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden acı haberi alan baba Şener (46) anne Nurten (42) ve kardeşleri Deniz (20) ile Hatice (16) Muratoğlu gözyaşlarına boğuldu.
Şehit Muratoğlu\'nun evinin bulunduğu Kamil Kadın Apartmanı ve cadde Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularıyla dolup taştı.
Ankara Büyükşehir Belediye ve Altındağ Belediyesi de evin önüne taziye çadırı kurdu. Muratoğlu\'nun cenazesinin, yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii\'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı\'nda toprağa verileceği belirtildi.

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