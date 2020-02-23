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Spor

Ankaragücü 4 hafta sonra mağlup

Gençlerbirliği, derbi maçta Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi

23 Şubat 2020 18:24

Süper Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, derbi maçta Ankaragücü karşısında 1-0 galip geldi. Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki takımı galibiyete götüren golü Giovanni Sio kaydetti.

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun takımı Gençlerbirliği ile Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Ankaragücü karşı karşıya geldi. 

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadelede Gençlerbirliği 1-0'lık skorla kazandı. Başkent derbisinde ev sahibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Giovanni Sio attı.

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 27'ye yükseltti. Ankaragücü ise 20 puanda kalarak 4 hafta sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

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