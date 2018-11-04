Ankaragücü 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

MKE Ankaragücü, Osmanlı Stadı'nda karşılaştığı Kayserispor karşısında 3 puanı 3 golle almayı başardı.

15. dakikada Thievy Bifouma'nın sol kanattan ortasına ceza sahasının sağ içinden gelişine şık vuran Moestafa El Kabir, takımını 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Ricardo Faty'nin golü ile de ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 önde girdi.

57. dakikada kazanılan penaltıda Tjaronn Chery Kayserispor'u umutlandırsa da 63'te Kubilay Kanatsızkuş'un attığı gol skoru belirledi: 3-1.

Kayserispor'da 24. dakikada ilk sarı kartını gören Kana Bıyık, 76. dakikada gördüğü ikinci kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla üst üste 3. maçını kazanan Ankaragücü, puanını 19'a çıkarak 5. sıraya yükseldi. Son 7 maçında 5. kez kaybeden Kayserispor ise 12 puanda kaldı.