Ankaragücü - Altınordu: 0-2

Ercan ATA-ANKARA/DHA

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Ömer Teyfik Özkoç xx, Furkan Ürün xx

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xxx, Erdem Özgenç xx, Sedat Ağçay x, (84.dk Marc Mbabba) x, Alihan Kubalas x, Kenan Özer x,(68.dk Kehinde) x, Mehmet Sak x, Anton Putsıla xx, (60.dk Tonıa Tıstell) x, Mehmet Umur Nayir xx, Arif Morkaya x, İlhan Parlak x, Yusuf Abdioğlu x

Altınordu: Erce Kardeşler xxx, Uğur Arslan Kuru xxx, Yusuf Acer xxx, Oğulcan Ülgün xx, (46.dk Ali Mert Aydın) x, Mehmet Murat Uçar xx, Serkan Göksu xxx, Mirkan Aydın xxx, (84.dk Fatih Aktay) x, Erdoğan Yeşilyurt xxx, Kerim Avcı xx,(70.dk Berkay Samancı) x, Deniz Vural xx, Hasan Hatipoğlu xx

Sarı Kartlar: Mehmet Murat Uçar, Hasan Hatipoğlu, Erce Kardeşler, (Altınordu) Alihan Kubalas, (Ankaragücü)

Goller: 17.dk Erdoğan Yeşilyurt, 65.dk Mirkan Aydın, (Altınordu)

TFF 1\'inci Lig 19\'uncu hafta karşılaşmasında Ankaragücü, sahasında Altınordu\'yu konuk etti. Altınordu, Erdoğan Yeşilyurt ve Mirkan Aydın\'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2\'nci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mirkan topu yay üzerinde bulunan Kerim\'e aktardı. Kerimi\'n şutu savunmaya çarparak kaleci Korhan\'da kaldı.

5\'inci dakikada savunmadan Mehmet\'in uzaklaştırdığı top Mehmet Umut Nayır\'ın önünde kaldı. Mehmet Umut Nayır ceza sahasına girmeden çektiği şut yan ağlarda kaldı.

13\'üncü dakikada Kaptan Sedat sağ taraftan savunmanın arkasına gönderdiği topa, Kenan\'ın uçarak vurduğu kafada top direği sıyırarak auta çıktı.

17\'nci dakikada sol taraftan Kerim\'in ortasında Erdoğan bekletmeden çektiği şut, savunmada Yusuf\'a çarptı ve kaleci Korcan\'ın solundan filelere gitti. 0-1

26\'ncı dakikada Mirkan\'ın sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Olcan ceza sahası içinde olan Kerim\'e aktardı. Kerim boş kale yerine topu kale içinde olan Erdem\'e teslim etti.

38\'inci dakikada Kenan\'ın ortasında Mehmet Umut Nayır\'ın rövaşatası üsten auta çıktı.

41\'inci dakikada İlhan Parlak topu ceza yayı üzerine Sedat\'a çıkardı. Kaptan Sedat\'ın çektiği şuttu kaleci Erce çift yumrukla uzaklaştırdı.

51\'inci dakikada Sedat\'ın pasında ceza sahası dışından Erdem\'in çektiği şutta top kale direğini sıyırarak auta çıktı.

52\'nci dakikada İlhan Parlak\'ın kafa vuruşu kalecinin bakışları arasında direkten döndü.

65\'inci dakikada Erdoğan orta sahadan aldığı topla sağ taraftan yaptığı ortaya Mirkan kafa ile vurdu topu kaleci Kocan çeldi. Top Mirkan\'ın önünde kaldı. Bu sefer sağ ayağı ile vuran Mirkan topu ağlara gönderdi. 0-2

85\'inci dakikada Erdem\'in sağ taraftan yaptığı ortaya yükselen Kehinde\'nin kafa vuruşu kaleci Erce\'de kaldı.



(FOTOĞRAFLI)

