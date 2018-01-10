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Ankara'dan İdlib uyarısı

Esad rejiminin çatışmasızlık bölgesi İdlib'teki saldırılarına Ankara tepki gösterdi

10 Ocak 2018 12:03

Esad rejiminin çatışmasızlık bölgesi İdlib'teki saldırılarına Ankara tepki gösterdi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 

Astana'da rejimin garantörlüğünü üstlenen Rus ve İranlı yetkililere bildirildi. İhlallerin sürmesi üzerine de Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov dün Dışişleri'ne çağrılarak, Türkiye'nin tepkisi ile rahatsızlığı ifadelerle dile getirildi. Ayrıca 29-30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne giden süreçte gerçekleşen ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için rejime gerekli mesajların verilmesi talep edildi. Aynı çerçevede rejimin bir diğer garantörü İran'ın Ankara Büyükelçisi Fard'ın da Dışişleri'ne çağrıldığı belirtildi.

Basit bir ihlal değil 


İhlal durumu aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın'ın dün Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif'i kabulünde muhalefet temsilcileriyle de ele alındı. Türkiye, rejim birliklerini bu şekilde ilerlemesini basit bir ateşkes ihlali değil, İblib gerginliği azaltma bölgesi sınırlarının ihlali olarak değerlendiriyor.

 

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