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Dünya
Deutsche Welle

Ankara'dan ABD'ye YPG tepkisi

Başbakan Yardımcısı Canikli, ABD'nin YPG'ye silah yardımını genişletme kararıyla ilgili olarak "Umarız yanlıştan dönülür" dedi. Rakka'ya taarruza hazırlanan YPG ise kararın Kürt güçlere meşruiyet kazandıracağı görüşünde.

10 Mayıs 2017 15:07

ABD'nin Suriye'de belkemiğini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) silah yardımını genişletme kararının ardından ilk tepki Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den geldi. A Haber'e konuşan Canikli, 'Türkiye devletinin geleceğini tehdit edecek şekilde terör örgütlerinin bölgedeki mevcudiyetini kabul edemeyeceklerini' söyledi. Gerekli diplomatik girişimlerin devam edeceğini belirten Canikli, "Temennimiz yeni ABD yönetimi tarafından bu yanlış durdurulur ve dostluğun gereği ne ise o yapılır. 'DEAŞ (IŞİD) ile mücadele için kara harekatı ancak YPG ile başarılı olabilir' söyleminin gerçekle ilgisi yoktur, umarım bu yanlıştan dönülür" diye konuştu.

Suriyeli Kürt ve Arap güçlerden oluşan SDG'den yapılan açıklamada ise ABD'nin kararının 'önemli olduğu ve terörizmin yenilgisini hızlandıracağı' belirtildi. SDG sözcüsü ABD'nin silahlandırma kararının 'YPG ve SDG'nin terörle mücadeledeki etkinliğinin bir sonucu olduğunu' savundu.

"Kürtlere meşruiyet kazandıracak"

SDG'nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nin Eş Başkanı İlham Ahmed de ABD'nin Kürtlere daha ağır silahlar verme kararının 'siyasi önem taşıdığını' ve Rakka'ya taarruza hazırlanan Kürt güçleri ve SDG'ye 'meşruiyet kazandıracağını' söyledi.

ABD'nin IŞİD'e karşı savaşta karadaki en önemli müttefiki olan SDG'nin belkemiğini Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. YPG Türkiye tarafından PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak kabul ediliyor. PKK'yı terör örgütü olarak gören ABD, PKK ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütleri listesine aldığı YPG'yi 2014 yılı sonunda listeden çıkarmıştı.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın, SDG'ye bağlı Kürt unsurları Rakka'da IŞİD'e karşı net bir zafer sağlayacak şekilde donatması için Bakanlık'ı yetkilendirdiği' bildirilmişti. Rakka, Suriye'de IŞİD'in son kalesi olarak görülüyor.

ABD'nin YPG'yi silahlandırma kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Mayıs tarihlerindeki Washington temasları öncesine denk geldi. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bu hafta Beyaz Saray'da temaslarda bulundu.

© Deutsche Welle Türkçe

AP,AFP/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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