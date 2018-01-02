T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara’da sobadan zehirlenen çift öldü

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde, evlerinde sobadan zehirlenen Nasip (52)- İsmail Gürbay (54) çifti yaşamlarını yitirdi

02 Ocak 2018 16:05

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ (Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Elmadağ ilçesinde, evlerinde sobadan zehirlenen Nasip (52)- İsmail Gürbay (54) çifti yaşamlarını yitirdi.
Olay, önceki gün meydana geldi. Nasip- İsmail Gürbay, Kurtuluş Mahallesi\'ndeki müstakil evlerinde sobalarını yakarak uykuya daldı. Gürbay çiftinden, öğle saatlerine kadar haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından Gürbay çiftinin cenazeleri Elmadağ Hulusi Alataş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ilk tespite göre çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüseyinAnkara DHA ANKARA ElmadağNasipOlayKurtuluş MahallesiGürbayPolisElmadağ Hulusi Alataş Devlet HastanesiBuradaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24