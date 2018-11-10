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Ankara'da saat 09.05'te hayat durdu

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümünde Ankara'da saat 09

10 Kasım 2018 16:12

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün, ebediyete intikalinin 80\'inci yıldönümünde Ankara\'da saat 09.05\'te hayat durdu. Vatandaşlar, toplum taşıma araçlarında ve sokaklarda Ata\'ya saygı duruşunda bulundu.
Resmi törenlerin adresi olan Ankara\'da saat 09.05\'te hayat durdu. Sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte trafikte, sokakta bulunan vatandaşlar Ata\'ya saygı duruşunda bulundu. Kazım Karabekir Caddesi\'nde siren seslerini duyan sürücüler, araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Yine Sincan-Kayaş arasında sefer yapan Başkentray\'da bulunan yolcular da saygı duruşunda bulundu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde sokakta çalışan belediye işçilerinin, esnafın saygı duruşunda bulunmaları yer aldı.

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