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ANKARA'DA PATLAMA: 1 YARALI ANKARA (A.A)

09 Haziran 2011 18:59

-ANKARA'DA PATLAMA: 1 YARALI ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Ankara'da bir gecekondunun bahçesindeki depoda çıkan yangında oksijen tüpü patladı. Olayda bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Keçiören Atapark Mahallesi 1294. Sokak'ta Mustafa Çolak'a (35) ait gecekondunun deposunda yangın çıktı. Çolak'ın müdahale etmeye çalıştığı sırada depodaki oksijen tüplerinden biri patladı.  Patlamada ayağından yaralanan Çolak, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.  Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, depodan çok sayıda oksijen tüpü çıkardı. Patlamada çevredeki evler de zarar gördü.

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