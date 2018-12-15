ANKARA'DA KADIN CİNAYETİ PROTESTO EDİLDİ

ANKARA\'da, Kadın Meclisi üyesi bir grup, önceki gün Canoğul Y. tarafından 44 yerinden bıçaklanarak öldürülen Gülseren K. olayını protesto etti.



Olay, 2 gün önce Çankaya ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi\'ndeki markette meydana geldi. Canoğul Y., daha önce çalıştığı markete girerek, şarküteri bölümünde görevli kız arkadaşı Gülseren K.\'nin yanına gitti. Burada, iddiaya göre, Canoğul Y. ile Gülseren K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Canoğul Y., eline aldığı bıçakla tüm çalışanların gözleri önünde Gülseren K.\'yi vücudunun 44 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Gülseren K. kanlar içinde yere düşerken, arkadaşları durumu polise ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gülseren K.\'yi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Ancak, Gülseren K. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KADINLAR OLAYI PROTESTO ETTİ

Yaşanan cinayetin ardından Ankara Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, olayın yaşandığı marketin önünde bir araya geldi. Kadınlar burada, \'Kadın cinayetlerini durduracağız\' şeklinde slogan attı. Burada grup adına konuşan Gizem Akar, Gülseren K.\'nın erkek arkadaşı tarafından 44 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi. Yaşanan olaya tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirten Akar, \"Bu olaya sessiz kalmıyoruz. Gülseren arkadaşımızın hayatını kaybetmesinin ardından adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda elimizde Gülseren\'in fotoğrafı yok. Fakat yüzünü görmediğimiz Gülseren ve tüm kadınlar için biz buradayız. Katil dün verdiği ifadesinde, \'kıskandığım için öldürdüm\' demiş. Bu ifadeye biz kadınlar yabancı değiliz. Fakat biz bu ifadelerin ceza indirimi almamaları için mücadelemizi sürdüreceğiz\" dedi. Açıklamanın ardından grup olay yerine karanfil bırakarak dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Gruptan görüntü

-Kadınların slogan atması

-Basın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)