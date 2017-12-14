Ankara'da IŞİD'e karşı işbirliği arayışı

Ankara’daki toplantı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Osman Ganimi, ABD Avrupa Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis M. Scaparrotti ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph L. Votel katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Rus güçlerinin Suriye’den çekileceğini açıklamasının ardından gözler Türkiye’nin olası Afrin operasyonuna çevrilmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu “Bir gece ansızın Afrin’e girebiliriz” açıklaması yaparken, Ankara'daki askeri kaynaklara göre TSK da olası operasyon için hazırlıklarını tamamladı ancak zamanlama ile ilgili planlamalarını sürdürüyor. DW Türkçe’nin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak ve ABD’li komutanlarla toplantısında Türkiye’nin hazırlıklarını anlatırken, özellike ABD’nin PKK’nın Suriye’deki kolu olarak bilinen YPG’ye desteğinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Akar, bölgede IŞİD’le mücadelenin sonuç alınması için YPG’ye desteğin kesilmesine dönük Türkiye’nin beklentisini yineledi.

ABD’nin yanı sıra son dönemde İngiltere ve Fransa’nın askeri yetkililerinin yer aldığı bir heyetin Deyrizor’da PYD/YPG ağırlıklı (Suriye Demokratik Güçleri) SDG ile toplantı yapmasının da Ankara’nın tepkisini çektiğini anlatan Akar, IŞİD’le mücadelenin hızlı ilerlemesi için askeri iletişim kanallarının daha da yoğun işletilmesi gereğinin önemine vurgu yaptı. Toplantıda IŞİD’in ‘küresel tehdit’ olduğu ve bu tehdide karşı ortaklığın güçlendirilmesi konusunda hemfikir olan taraflar, Türkiye’nin olası Afrin operasyonuna destek mesajı verdi.

Toplantıya ilişkin TSK’dan yapılan yazılı açıklamada ise sadece “Başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgedeki genel güvenlik durumu ve terör örgütleriyle ilgili mücadelede alınması gereken tedbirlerle ilgili hususlar görüşülmüştür” denildi.

IŞİD mücadelesinin bilançosu

Türkiye, 30 Eylül 2013'te IŞİD’i "terör örgütü" olarak tanımladı. Örgütle mücadele çerçevesinde bugüne kadar 12 dernek kapatıldı, 2 bin 564 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı, 9 bin 350 yabancı terörist savaşçının gözaltına alındığını, bin 337’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 bin 69 kişinin tutuklandığını duyurdu. IŞİD’le mücadele kapsamında 17 bin 500 yabancı şüpheli kontrol edilirken, bunların 4 bin 550’si sınır dışı edildi. 146 ülkeden 53 bin 781 kişiye giriş yasağı koyan İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de engellenen IŞİD saldırısının da 22 olduğunu kayıtlara geçirdi.

IŞİD tehdidi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla özel bir kitap basan İçişleri Bakanlığı, bu kitapta IŞİD’in “Kadın esirleri, erkek militanlarına ganimet olarak paylaştırdığını, pazarlarda birer mal gibi alıp sattığını, seks kölesi olarak çalıştırdığını” duyurdu. Bakanlığın verilerine göre IŞİD, Türkiye’de 10 canlı bombalı, bir bombalı, 3 silahlı terör saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda 10’u polis ve biri asker olmak üzere 304 kişi hayatını kaybetti, 338 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin IŞİD’e karşı doğrudan müdahalede bulunması, Musul-Başika'da asker bulundurması, IŞİD’e karşı yerel güçleri eğitmesi, yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlar ve sınır hattı boyunca alınan güvenlik önlemleri sayesinde örgüte eleman aktarımının önemli ölçüde engellenmesi nedenleriyle IŞİD’in Türkiye'ye karşı oluşturduğu tehdit potansiyeli konusunda uluslararası koalisyonla sürekli bilgi paylaşımının sürdüğünü belirtiyor.

Fırat Kalkanı Harekatı

Türkiye, IŞİD’le mücadele kapsamında Suriye sınırın ötesine 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı Harekatı düzenledi. TSK destekli Özgür Suriye Ordusu birlikleri bu harekat kapsamında El-Bab’ı IŞİD’ten kurtarma hedefine yoğunlaştı. 216 gün süren harekat sonrasında El-Bab’ın yanısıra Cerablus, Rai, Dabık ve Kabasin’in IŞİD’ten kurtarıldığı iddia edildi. Harekat kapsamında Türkiye’nin 71 askerini kaybettiği de kayıtlara geçti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, IŞİD’in kesin bir yenilgiye uğratılamamış olduğunu söylüyor.

Hilal Köylü / Ankara

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