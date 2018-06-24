Ankara Valisi Ercan Topaca, oy kullandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Valisi Ercan Topaca, eşi Sevim Topaca ile birlikte Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi nedeniyle Çankaya Reşit Galip İlkokulunda 1277 numaralı sandıkta oy kullandı.

Oy kullanmak için saat 10.00’da sandık başına giden Vali Topaca, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçiminin hayırlara vesile olmasını dileyen Topaca, \"Seçim, demokrasilerin ayrılmaz bir parçası. Biz de seçimle ilgili olarak Ankara’da gerekli güvenlik önlemlerini alıyoruz. Seçimlerin huzur içerisinde gerçekleştirilmesi için herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, milletimizin hür iradesinin istediği gibi sandığa yansıması anlamında gerekli tedbirleri aldık. Saat 08.00 itibariyle oy kullanma başladı. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel ve sakin bir şekilde gidiyor. Umarım sonuna kadar da sorunsuz bir şekilde seçim devam edecektir\" dedi.

Vali Ercan Topaca sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Ankara genelinde 1.900 civarında sandık bölgesi, 13 bin civarında da sandık var. Her bir sandık alanında güvenlik tedbirlerimiz var. Polislerimiz, Jandarmalarımız görev mahallinde. İnşallah oy verme işlemi bittikten sonra da gerekli güvenlik tedbirlerini uygulayarak sonuçların il ve ilçe seçim kurullarına intikalini de sağlayarak seçimi huzurlu bir şekilde tamamlamayı umuyoruz. Bu yönde tedbirlerimizi aldık. Vatandaşlarımıza da tabi bu hususta sükûnet tavsiye ediyoruz. Kamu görevlilerine, gerek sandık başındaki gerekse güvenlik görevini yapmak konusunda işlerini kolaylaştırmalarını, onların isteklerini yerine getirmek konusunda uygun davranmalarını istiyoruz. Netice itibariyle bu bir vatandaşlık görevidir. Bu görevin yerine getirilmesinin belli bir usulü ve çerçevesi var. Buna uygun davrandığımız taktirde inşallah yeni bir dönemin başlangıcını bu seçimle milletimiz yapmış olacaktır. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Huzurlu, barış içinde geçen bir seçim diliyorum.\"



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