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Ankara'nın 'sansar'ı yakalandı

Genellikle yalnız yürüyen kadınları hedef alıyor

13 Şubat 2021 11:39

Ankara'da kalabalık meydanlarda yalnız yürüyen kadınları hedef alan yankesici yakalandı. Kadınların telefon ve cüzdanlarını çalıp kaçan 'sansar' lakaplı Edip Ş, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, telefon, cüzdan gibi değerli eşyaları kimliği belirsiz kişilerce çalınan kişilerin kayıp eşyalarının bulunması için 'Kayıp Eşya Projesi' başlattı. Proje kapsamında yapılan çalışmada 3 kadının kaybolan telefonlarının 'yankesicilik' yöntemiyle çalındığı tespit edildi.

3 olayın yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelinin, 'sansar' lakaplı Edip Ş. olduğu saptandı. Edip Ş'nin, kadınların cep telefonlarını el çabukluğuyla alma anları ve kaçması, görüntüye yansıdı.

Görüntülerde, metro çıkışında oluşan kalabalıktan faydalanan Edip Ş'nin, 'yankesicilik' yöntemiyle telefonu çaldıktan sonra hızla uzaklaştığı görüldü. Edip Ş., polisin düzenlediği şafak operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. 12 ayrı 'yankesicilik' olayına karıştığı belirlenen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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