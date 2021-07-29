Ankara Devlet Opera ve Balesi Instagram hesabı hacklendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, resmi Instagram hesabının kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirildiğini açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Instagram hesabımız kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ele geçirilmiştir.

Hesabımızdan şu an itibarıyla yapılan ve yapılacak olan hiçbir paylaşımın DOB sorumluluk ve kontrolünde olmadığını ve yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesini rica ederiz.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."