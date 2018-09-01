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Spor

Ankara derbisinde kazanan Gençlerbirliği

Osmanlıspor - Gençlerbirliği: 0 - 1 ANKARA,(DHA) STAT: Osmanlı HAKEMLER: Koray Gencerler, Murat Engin Gözütok, Ata Yıldırım OSMANLISPOR: Abdülaziz - Muhammet, N'Diaye, Caner, Anıl, Mertan, Lembi, Oğuzhan (Dk

01 Eylül 2018 02:59

Osmanlıspor - Gençlerbirliği: 0 - 1

ANKARA,(DHA)

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Koray Gencerler, Murat Engin Gözütok, Ata Yıldırım
OSMANLISPOR: Abdülaziz - Muhammet, N\'Diaye, Caner, Anıl, Mertan, Lembi, Oğuzhan (Dk. 65 Burhan), Tugay(Dk. 50 Sinan), Hasan, Beykan (Dk. 70 Furkan)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan - Ahmet, Alper, Mert, Claro, Yasin, İlhan, Bekir (Dk. 82 Berat), Sessegnon, Deniz (Dk. 69 Nadir), Paraiba (Dk. 78 Scekic)
GOLLER: Dk. 60 Bekir (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Muhammet (Osmanlıspor) - Ahmet Oğuz, Yasin, İlhan, Bekir, 
KIRMIZI KART: Dk. 87 Hasan Kılıç (Osmanlıspor) - Dk. 46 Sessegnon (Gençlerbilriği)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 4\'üncü haftasında Gençlerbirliği, Osmanlıspor\'u 1-0 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 60\'ıncı dakikada Bekir Yılmaz kaydetti. 
Gençlerbirliği\'nde Sessegnon 46\'ncı dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Osmanlıspor\'da da Hasan Kılıç 87\'nci dakikada kırmızı kart gördü.
 

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