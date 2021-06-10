Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden esnafa destek uygulaması: Lezzet Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın ücretsiz kayıt olarak sıfır komisyonla restoranlarına sipariş alabilmesi için "Lezzet Ankara" uygulamasını geliştirdi ve kullanıma sundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Lezzet Ankara" uygulamasını kullanıma sundu. Restoranlar, uygulamaya ücretsiz olarak kayıt yaptırabilecekler ve bu uygulama üzerinden sıfır komisyon ile sipariş alabilecekler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uygulamayı sosyal medya hesabında duyururken, şöyle dedi:

"Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla "Lezzet Ankara" var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."

Yavaş, açıklamasında uygulamayı kullanmak isteyenlere, iş yeri kaydının yapıldığı ve kayıt kılavuzunun yer aldığı iki de internet adresi paylaştı.

İş Yeri Kaydı: https://lezzetankara.com/restorankaydi

Kayıt Kılavuzu: https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur