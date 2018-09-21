Ankara ASKF'de şok istifalar

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu\'nun (ASKF) 9 yönetim kurulu üyesi, Başkan Murat Kandazoğlu\'nun fevri davranışları nedeniyle istifa etti.

2013 yılından beri Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığını sürdüren Kandazoğlu, yaklaşık bir yıldır fevri davranışları nedeniyle yönetim kurulu üyeleri ile fikir ayrılığı yaşıyordu. Son yönetim kurulu toplantısında da fikir ayrılığına düşen yönetimde bulunan başkan vekilleri ve diğer kurullarda yer alan 9 ismin yönetimden istifa ettikleri öğrenildi. İlk olarak 2013 yılında seçilen ve 2014 yılında güven tazeleyen Kandazoğlu\'nun yönetiminden istifa eden isimler şu şekilde: \"Abdullah Albunar, Recep Ali Er, Bayram Yüksel, Ahmet Buran, Halil Duran, Ahmet Yılmaz, Emrah Kaya, Fikri Özçelik ve Mehmet Deveci\"

Bu gelişme üzerine Ankara ASKF Başkanı Murat Kandazoğlu göreve yedek üyelerle devam edecek yada olağanüstü genel kurul kararı alacak.