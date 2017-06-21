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Spor

Angel Di Maria'ya 1 yıl hapis cezası

Son dönem futbol gündemini sarsan 'vergi kaçakçılığı' suçu, Angel Di Maria'nın başını yaktı

21 Haziran 2017 18:31

PSG forması giyen Arjantinli Angel Di Maria, İspanya'da Real Madrid'de oynadığı dönemde 'vergi kaçırma ve kara para aktarma' yaptığı gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 29 yaşındaki Arjantinli, 1.76 milyon Euro para cezasını ödemek kaydıyla hapis cezasının ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Yine İspanya La Liga'da oynayan Lionel Messi'nin ceza alması, Cristiano Ronaldo'nun 31 Temmuz'da mahkeme karşısına çıkacak olması ve birçok futbolcu hakkında yürütülen soruşturma örnekleri mevcutken, Messi'nin ardından resmi olarak ceza alan ikinci isim Arjantinli Di Maria oldu.

İspanya'daki yasalara göre; Di Maria'nın cezası 24 aydan kısa olduğu için, oyuncu hapse girmek zorunda değil ancak para cezası ödemek zorunda kalacak.

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Angel Di MariaReal MadridİspanyaCristiano RonaldoLionel Messihapisispanyol mahkemeleri

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