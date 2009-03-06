Ang Lee, Venedik'te jüri başkanı!

Bu yıl 66’ncısı düzenlenecek olan Venedik Film Festivali'nde yarışma jürisine, usta yönetmen Ang Lee'nin başkanlık edeceği açıklandı.



2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalin sanatsal yönetmeni Marco Müller, son beş yılda iki kez Altın Aslan Lee'nin, “Doğu ve Batı'nın sinema kültürleri arasında diyalog köprüsü kurmayı başaran en başarılı yönetmenlerden biri” olduğunu söylerken jürinin diğer üyelerinin henüz kesinleşmediğini belirtti.



Ang Lee, daha önce 2005 yılında ‘Brokeback Dağı’ (Brokeback Mountain) ve 2007 yılında ‘Dikkat Şehvet’ (Lust, Caution) filmiyle Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü Altın Aslan'ı kazanmıştı.



Şu sıralar yeni filmi ‘Taking Woodstock’ adlı komedi filminin kurgusunu tamamlamakla meşgul olan Lee, aynı zamanda Yann Martel'in Booker ödüllü romanı 'Life of Pi'den yapılacak uyarlamayı yönetmek için yapımcı firmayla görüşmelerini sürdürüyor.

