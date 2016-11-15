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Spor

Andy Murray zorlanmadı

Britanyalı raket Murray, Marin Cilic'i 6-2 ve 6-3'lük setlerle geçti

15 Kasım 2016 13:07

İngiltere'de düzenlenen ATP Dünya Turu Finalleri'nde ilk maçına çıkan 1 numaralı seribaşı Andy Murray, Hırvat Marin Cilic'i 2-0 mağlup etti.

Paris'te katıldığı turnuvada geçen hafta şampiyon olan ve Sırp tenisçi Novak Djokovic'in çeyrek finalde elenmesiyle kariyerinde ilk kez dünya klasmanında 1 numaraya yerleşen 29 yaşındaki Murray, ülkesinin ev sahipliği yaptığı finallerdeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

John McEnroe Grubu'nda akşam seansında 28 yaşındaki 7 numaralı seribaşı Marin Cilic ile karşılaşan Murray, ikinci ve dördüncü oyunlarında servis kırdığı 46 dakika süren ilk seti 6-3 hanesine yazdırdı.

İkinci sette de üstün oyunu sürdüren ve rakibinin beş ile yedinci oyunlarda servisini kırmayı başaran Büyük Britanyalı tenisçi, seti 6-2, mücadeleyi de 2-0 kazandı.

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Andy MurrayMarin CilicATP Dünya Turu Finalleri

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