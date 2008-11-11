Andy Cole artık yok!



İngiliz futbolunun önemli isimlerinden Andrew Cole (Andy Cole), 37 yaşında profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.



İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski golcülerinden Andrew Cole, 37 yaşında kramponlarını asma kararı aldı. Kariyerine İngiltere İkinci Ligi (Championship) takımlarından Nottingham Forest'te devam eden ancak 11 gün önce takımıyla ipleri koparan Cole, İngiliz basınına yaptığı açıklamada bundan sonra teknik direktör olarak futbolun içinde olmak istediğini söyledi.



Cole, doğduğu yerin takımı olan Nottingham Forest'i tekrar Premier Lig'e çıkartma hevesiyle takıma geldiğini ancak bu sezon sadece 5 lig maçında oynayabildiğini belirtti. Nottingham Forest, Championship'te sondan ikinci sırada bulunuyor.



ANDREW COLE KİMDİR?



İngiltere Milli Takımı'nın formasını 15 kez giyen ve 1 kez ağları sarsan Cole'ün asıl ismi Andy Alexander Cole'dür. 15 Ekim 1971 Notingham doğumlu Cole, 1990'lı yıllarda Andy Cole olarak ünlenmiş ve futbol piyasasında da bu isimle tanınmıştır. Ancak yıldız futbolcu kendisine Andrew Cole denilmesini tercih ettiğini birçok kez söylemiştir.



Kariyerine Arsenal'de başlayan Cole, daha sonra Fulham, Bristol City ve Newcastle United'a geçmiş Kevin Keagen'la birlikte Newcastle'ın Premier Lig'e yükselmesinde başrol oynamıştı.



Newcastle formasıyla 69 lig maçında 55 gole imza atan Cole, daha sonda 1995 yılı Aralık ayında 7 milyon pounda Manchester United'a transfer olmuştu. Manchester formasıyla 161 lig maçında 93 gol kaydeden Cole, İngiliz ekibinin 1999 yılın Premier Lig'in yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'ni ve FA Cup'ı kazanarak sezonu 3 kupayla kapattığı unutulmaz dönemde de takımın parçası olmuştu.



5 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez FA Cup ve bir kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Andrew Cole, 2001 yılı Aralık ayında Blackburn Rovers'a transfer oldu. Andrew Cole, sonraları bu transferi "hayatımın en büyük hatası" diye nitelendirecekti.



Blackburn'den sonra Fulham, Manchester City, Portsmouth ve Sunderland formaları giyen ve toplamda 187 gole ulaşan Andrew Cole, son olarak ikinci lig ekiplerinden Burnley'nin yolunu tutmuştu.



