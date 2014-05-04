Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu



Sebastian Edathy, şubat ayında evinde ve ofisinde yapılan aramaların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Federal Anayasa Mahkemesi'ne şikâyette bulundu. Mahkemeye başvurduklarını doğrulayan Edathy'nin avukatı Christian Noll, ‘Spiegel' dergisine yaptığı açıklamada, ‘Soruşturmanın başında haksız bir şüpheye' dayanarak hareket edildiğini öne sürdü. Noll, Kanada'dan uzun yıllar önce yapılan siparişlere dayanarak, şu anda suç teşkil eden bir durum varmış gibi davranıldığını, fakat bunun anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Alman medyasına yansıyan haberlerde, Aşağı Saksonya Eyaleti Emniyet Dairesi'nin soruşturma ile ilgili raporunda, Edathy'nin bilgisayarında ‘çocuk pornografisi' olarak değerlendirilebilecek dosyalara rastlandığı iddiası yer almıştı.

Yurt dışında bilinmeyen bir yerde ikamet eden 44 yaşındaki Sebastian Edathy, Kanadalı bir şirketten çıplak oğlan çocuk fotoğrafları sipariş ettiğini kabul etmiş, ancak bu fotoğrafların yasaları ihlal etmediğini öne sürmüştü. Ancak son günlerdeki iddialar, Edathy'nin kişisel bilgisayarında sadece 20113 yılının kasım ayında 21 adet ‘yasalara aykırı' fotoğraf bulunduğu yönünde. Edathy şubat ayında bilgisayarının çalındığını bildirmiş, fakat Federal Meclis'ten yapılan bağlantılar üç ay muhafaza edildiği için bu bilgilere ulaşılabilmişti.

Edathy cuma günü Facebook sayfasından yaptığı açıklamada kasıtlı bir karalama kampanyası ile karşı karşıya olduğunu öne sürerek, ‘bilgilerin gazetecilere avukatından daha hızlı ulaştığı' eleştirisinde bulundu.

Federal Meclis NSU Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nun başkanlığını da yapan Sebastian Edathy SPD'nin başarılı genç politikacıları arasında gösteriliyordu. Edathy, hakkındaki soruşturma açılmasından kısa bir süre önce partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti.