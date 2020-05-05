Anayasa Mahkemesi, İnfaz Paketi ile ilgili ilk incelemeyi yapacak

Anayasa Mahkemesi, 90 bini aşkın hükümlünün cezaevinden çıkmasını sağlayan, cezaların infaz sürelerini istisna bırakılan suçlar dışında yarıya indiren İnfaz Paketi’nin iptali istemiyle açılan davada, ilk incelemesini yarın yapacak.

CHP’nin, İnfaz Paketi’nin tümü ve pakette yer alan denetimli serbestlik süresini 30 Mart’tan önce işlenen suçlar bakımından 1 yıldan 3 yıla çıkartan düzenlemenin iptali istemiyle açtığı dava Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından görüşülecek. Genel Kurul, başvuruyla ilgili ilk incelemesini yapacak.

CHP’nin başvurusunda, düzenlemenin şekil bakımından anayasaya aykırı olduğu iddiası da yer alıyor. Başvuruda, düzenlemenin infaz indirimi değil af niteliğinde olduğu, bu nedenle nitelikli çoğunluk tarafından TBMM’de kabul edilmesi gerekirken salt çoğunluk tarafından kabul edilmesinin yeterli olduğu belirtiliyor. Anayasa Mahkemesi, ilk incelemede, şekil itirazlarını da değerlendirecek. Ancak şekil itirazlarının başvurunun esasına ilişkin olduğu sonucuna varırsa, bu aşamada bir karar vermeyecek. Yüksek Mahkeme, başvuruda bir eksiklik bulmazsa, dosyanın esastan görüşülmesine karar verebilecek. Bu durumda başvuru raportöre gidecek ve esas incelemesi süreci başlayacak. Kulislerde, mahkemenin, ilk incelemede başvuruyu esastan görüşmeyi kabul etmesinin yüksek bir ihtimal olduğu, bu aşamada şekil bakımından ayrıca karar vermesinin sürpriz olacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Diğer dosyalar için de ilk inceleme

Anayasa Mahkemesi, İnfaz Paketi dışında yarın 19 dosya ile ilgili olarak da ilk incelemesini yapacak. Yüksek Mahkeme’nin gündeminde Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, TBMM’de son dönemde kabul edilen köprü zamlarından Bankacılık Kanunu’na kadar uzanan torba yasalardaki düzenlemelerin iptali istemiyle açılan davalar bulunuyor. Bu davalarda da ilk inceleme sonunda esastan görüşülmesine karar verilmesi bekleniyor.