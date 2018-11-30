Anamur, sağanakla göle döndü

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Anamur ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeni ile birçok ev ve işyeri su altında kaldı.

İlçede saat 21.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak nedeni ile birçok ev ve işyerini su bastı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi ekipleri, su basan adreslerde tahliye işlemi başlattı. İlçenin çeşitli noktalarında cadde, sokak ve tarım arazileri de göle döndü. Ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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