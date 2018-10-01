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Spor

Anakentspor'da hedef mutlak galibiyet

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1’inci Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, sezonun ilk maçına Pazar günü çıkıyor

01 Ekim 2018 20:08

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- TÜRKİYE Voleybol Bayanlar 1’inci Lig B Grubu’nda mücadele edecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor, sezonun ilk maçına Pazar günü çıkıyor.
Kırmızı-beyazlılar 07 Ekim tarihinde İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda Anadolu Üniversitesi’ni konuk edecek. Hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakentspor yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten Başantrenör Fatih Işıldar, hazırlıkların şu ana kadar iyi geçtiğini söyledi.

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