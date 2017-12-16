Anadolu Efes'te Perasovic dönemi sona erdi

İSTANBUL,(DHA) - ANADOLU Efes, Başantrenör Velimir Perasovic ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Anadolu Efes\'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"2016-17 sezonu başında göreve getirilen Velimir Perasovic ile görüşülmüş ve Perasovic dönemi sona erdirilmiştir. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 11. haftasında 17 Aralık Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye ile oynayacağımız karşılaşmada takımızın başında yardımcı antrenörlerden Agusti Julbe görev yapacaktır. Sayın Velimir Perasovic\'e katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatının bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.\"