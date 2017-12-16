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Spor

Anadolu Efes'te ilk aday Ergin Ataman

İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te koç Velimir Perasovic ile yollar ayrılırken, yeni koç adayları da netleşmeye başladı

16 Aralık 2017 19:37

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes\'te koç Velimir Perasovic ile yollar ayrılırken, yeni koç adayları da netleşmeye başladı.
Geçen sezonun başında Anadolu Efes\'teki görevine başlayan Perasovic takımını THY Avrupa Ligi\'nde son 8\'e taşırken, son 4\'ün kıyısından dönmüştü. İstanbul ekibi ligde ise Play-Off yarı finalinde Beşiktaş Sompo Japan\'a boyun eğmişti.
Yeni sezon öncesinde koç Velimir Perasovic ile devam kararı alan Anadolu Efes yönetimi, takımın ligde ve Avrupa\'da istediği sonuçları alamamasının ardından Hırvat çalıştırıcı ile yolların ayrılması kararı alındı.
İLK ADAY ATAMAN
Anadolu Efes yönetiminin başantrenörlük koltuğu için ilk adayı tecrübeli çalıştırıcı Ergin Ataman. Sezon başında 5 senelik Galatasaray kariyerini sonlandıran Ataman, birçok teklif almasına karşın bir süre dinlenme kararı almıştı. Ergin Ataman bu süreçte ABD\'ye giderek NBA takımlarının antrenmanlarını ziyaret etti. Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz\'ın yakın dönemde tecrübeli koç ile bir araya gelerek resmi teklifini yapması beklenirken, Ataman\'ın THY Avrupa Ligi\'nde mücadele eden Anadolu Efes\'ten gelecek teklife olumlu cevap vereceği öğrenildi.

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