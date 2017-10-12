Anadolu Efes'te Brown yerine Doellman

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sakatlanan oyuncusu Derrick Brown'ın yerine ABD asıllı Kosovalı basketbolcu Justin Doellman’ı Barcelona Lassa’dan 1 yıllığına transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki, 2.06’lık uzun forvet ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Anadolu Efes’in iki buçuk ay sonunda sözleşmeden çıkma hakkının bulunduğu söylendi.

Bu transfer ile Pınar Karşıyaka maçında sakatlanan ve 4-6 hafta takımla birlikte olamayacak Derrick Brown’ın boşluğu doldurulmuş oldu.

Açıklamanın devamında kariyeri hakkında bilgi verilen Doellman’ın 2013 ve 2014 yıllarında Valencia forması ile ULEB Avrupa Kupası’nın en iyi beşine seçildiği, 2014 yılında hem İspanya Ligi’nin hem ULEB Avrupa Kupası Finalleri’inin en değerli oyuncusu olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Barcelona Lassa ile THY Euroleague maçına çıkan Doelman; 7,8 sayı 3,1 ribaunt ve 1,2 asist ortalamaları ile mücadele ederek dikkat çekmişti.