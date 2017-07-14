Anadolu Efes'e Galatasaray'dan transfer

Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank forması giyen ABD'li basketbolcu Errick McCollum'ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Anadolu Efes Kulübü'nden transfere ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"1988 doğumlu oyuncu 1.88 metre boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor.



Profesyonel basketbol kariyerine 2010-11 sezonunda İsrail'de Elitzur Netanya takımında başlayan Errick McCollum, bir sezon sonra yine İsrail’de bu kez ikinci ligde Hapoel Kfar Saba takımında forma giydi. Daha sonra Yunanistan’ın yolunu tutan McCollum, 2012-13 sezonunda Apollon Patras, 2013-14 sezonunda da Panionios takımlarının formasını giydi. Bir sonraki sezon Çin’in Zhejiang Golden Bulls takımına geçen Amerikalı oyuncu, 2015-16 sezonunda Galatasaray Odeabank’ta forma giydi. 2016-17 sezonunda Çin’in Beikong Fly Dragons takımına transfer olan McColum, 2017 yılının Mart ayında yeniden Galatasaray Odeabank’a geri döndü ve sezonu burada tamamladı.



Errick McCollum, 2013-14 sezonunda Panionios forması ile Eurocup’ta 20,2 ve Yunan Ligi’nde 17,7 sayı ortalaması ile her iki ligde de sayı kralı olmayı başardı. 2015 yılında 39,6 sayı ortalaması ile bu kez Çin Ligi’nin sayı kralı olan Amerikalı oyuncu, 2016 yılında Galatasary Odeabank forması ile Eurocup şampiyonluğu yaşarken; Eurocup’ın en değerli oyuncusu seçildi ve sezonun en iyi beşine adını yazdırdı."



Geçtiğimiz sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde 12 maçta forma giyen Amerikalı oyuncu, 23:53 dakika ortalama süre alarak maç başına 13,7 sayı, 3,1 ribaunt ve 2,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.