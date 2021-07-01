Anadolu Efes'te Micic karışıklığı

Anadolu Efes, önce Vasilije Micic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Ardından duyuruyu sosyal medya hesabından kaldırdı.

Anadolu Efes, normal sezon ve Final Four'un MVP’si Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Basketbol Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes, normal sezon ve Final Four'un MVP’si Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Ancak daha sonra bu duyuruyu kaldırdı.

Kulüpte bir ileşitim kazası yaşandığı kaydedilirken, prensip anlaşmasına varıldığı; henüz resmi bir sözleşme olmadığı bildirildi.

Yapılan açıklamada "2018-2019 sezonundan bu yana formamızı terleten şampiyon oyuncumuz Vasilije Micic ile 3 yıllık sözleşme yeniledik!" denilmişti.