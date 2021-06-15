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Spor

Anadolu Efes'te ayrılık

Moerman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığını açıkladı

15 Haziran 2021 16:20

Euroleague ve Türkiye şampiyonu Anadolu Efes'te ilk ayrılık gerçekleşti. Fransız oyuncu Adrien Moerman, Efes'ten ayrıldığını açıkladı.

Anadolu Efes'te ilk resmi ayrılık gerçekleşti. Lacivert-Beyazlı kulübün formasını 3 sezon terleten Adrien Moerman, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fransız oyuncu, 2 Basketbol Süper Ligi ve 1 Euroleague şampiyonluğu yaşadı.

32 yaşındaki tecrübeli isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ayrılığını açıkladı.

Adrien Moerman, "Geçtiğimiz üç yılda bana ev sahipliği yaptığınız için teşekkür ederim. Bu güzel ülkeden ayrılıyoruz. Asla unutmayacağımız harika insanlarla tanıştık. Sizi özleyeceğiz" mesajını yazdı.

 

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