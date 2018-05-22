Anadolu Efes seride 1-0 öne geçti

Anadolu Efes: 78 - Darüşşafaka: 69
İSTANBUL / DHA
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ahmet Ersan Ergüler, Mehmet Karabilecen
Anadolu Efes: Doğuş Balbay 2, Simon 12, Weems 25, Dunston 14, Motum 8, McCollum 15, Brown 2, Birkan Batuk
Darüşşafaka: Wilbekin 15, Kidd 4, Okben Ulubay 1, Sant-Roos 9, Eric 9, Kartal Özmızrak 5, Johnson 24, Emircan Koşut, Furkan Aldemir, Cummings 2, Muhammed Baygül
1. Periyot: 19-15
Devre: 40-31
3. Periyot: 57-53
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Anadolu Efes, evinde Darüşşafaka\'yı 78-69 yenerek 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale çıkacağı eşleşmede, serinin ikinci maçı, 24 Mayıs Perşembe günü, 20.45\'te Volkswagen Arena\'da oynanacak.