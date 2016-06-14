Anadolu Efes, Perasovic'le görüşüyor

Anadolu Efes, en son İspanya’nın Laboral Kutxa takımında görev yapan başantrenör Velimir Perasovic ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşma sağlandığında Hırvat başantrenör ile resmi sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Laboral Kutxa Kulübü’nün Velimir Perasovic ile yollarını ayırması haberinin ardından Perasovic’in kulübümüz ile anlaştığı haberleri de gündemde yer bulmaktadır. Kulübümüz, Perasovic ile henüz resmi bir anlaşmaya imza atmamış olmakla birlikte, başarılı teknik adamın İspanyol Kulübü ile yollarını ayırmasının ardından görüşmelere başlamıştır. Her iki taraf da koşullarda anlaştığı takdirde resmi sözleşme imzalanacaktır."