T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes ilk galibiyetini aldı 

Barcelona Lassa-Anadolu Efes: 85-89 İSTANBUL-(DHA) Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona Lassa takımını 89-85 mağlup etti

10 Kasım 2017 12:21

Barcelona Lassa-Anadolu Efes: 85-89

İSTANBUL-(DHA) Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi\'nin altıncı haftasında deplasmanda İspanya\'nın Barcelona Lassa takımını 89-85 mağlup etti.
Müsabakanın ilk periyodunu 26-15 önde kapatan Anadolu Efes, devre arasına da 42-35 üstün girdi. Üçüncü periyodu 67-57 önde tamamlayan Anadolu Efes, müsabakadan da 89-85 galip ayrıldı.
Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes\'ten Vladimir Stimac olurken, Barcelona Lassa adına Kevin Seraphin 19 sayı üretti. Bu sonuçla Anadolu Efes altıncı maçında ilk kez galibiyetle tanışırken, Barcelona Lassa 4. mağlubiyetini yaşadı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Barcelona LassaAnadolu EfesAnadolu Efes THY Avrupa LigiBarcelona LassaMüsabakanınAnadolu EfesMaçınAnadolu Efes Vladimir StimacKevin SeraphinBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24