Anadolu Efes-Banvit: 88-87

ANTALYA (DHA)- ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen GSA-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası\'nda Anadolu Efes, Banvit\'i 88-87 yendi.

Smart Casual Event\'in düzenlediği Gloria-Smart Casual Event Basketbol Turnuvası, Belek Turizm Merkezi\'ndeki Gloria Sport Arena\'da dün oynanan karşılamalarla başladı. 17 Eylül\'de sona erecek turnuvaya Türkiye\'den TOFAŞ, Anadolu Efes ve Banvit, Rusya\'dan Zenit St. Petersburg ve Nijniy Novgorod ile Litvanya\'dan BC Zalgiris Kaunas takımları katılıyor. İki grupta oynanacak maçlar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalya verilecek.

A Grubu\'nda Banvit, Anadolu Efes ve Zenit St. Petersburg, B Grubu\'nda ise Nizhny Novgorod, Zalgris Kaunas ve TOFAŞ mücadele edecek. Turnuvanın ilk maçında Anadolu Efes ile Banvit karşılaştı. Maçın normal süresi 79-79 sona erdi. 5 dakikalık uzatma süresi sonrasında Anadolu Efes, Banvit\'i 88-87 yendi. Günün ikinci karşılamasında ise Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, Rusya\'nın Nizhny Novgorod takımını 91-75 mağlup etti. Turnuva bugün oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

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