Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas: 79 - 93

Meme kanserine dikkat çekildi

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez, Fernando Rocho, Uros Obrknezevic

ANADOLU EFES: Larkin 3, Beaubois, Doğuş 8, Motum 4, Moerman 14, Pleiss 12, Micic 14, Anderson 3, Dunston 4, Simon 17

ZALGİRİS KAUNAS: Davies 18, Wolters 9, Walkup 7, Sabeckis, Westermann 17, Jankunas 11, Birutis 3, Milaknis 6, White 5, Grigonis 7, Kavaliauskas 4, Ulanovas 6

1\'İNCİ PERİYOT: 19-19

DEVRE: 32-46

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 48-68-48

THY EuroLeague\'in 2\'nci haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas\'a 93-79\'luk skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Zalgiris Kaunas\'tan Brandon Daives oldu.

MEME KANSERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Anadolu Efes\'in Zalgiris\'i konuk ettiği maçın öncesinde meme kanserine dikkat çekildi. Projenin bu yılki gönüllü destekçisi olan oyuncu Özge Özpirinçci mücadelenin hava atışını pempe top ile yaptı.