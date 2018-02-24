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Spor

Anadolu Efes - Zalgiris: 70 - 86

İSTANBUL,(DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Miguel Perez Perez, Ilija Belosevic, Elias Koromilas ANADOLU EFES: McCollum 14, Douglas 13, Muhaymin Mustafa 4, Dunston 11,Motum 12, Brown 5, Birkan Batuk 3, Stimac 8, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Berk Demir

24 Şubat 2018 02:07

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Perez Perez, Ilija Belosevic, Elias Koromilas
ANADOLU EFES: McCollum 14, Douglas 13, Muhaymin Mustafa 4, Dunston 11,Motum 12, Brown 5, Birkan Batuk 3, Stimac 8, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir, Berk Demir
ZALGİRİS: Pangos 10, Ulanovas 8, Toupane 4, Jankunas 2, Davies 12, Kavaliauskas 4, Micic 11, White 15, Milaknis 11, Valinskas 7, Sajus 2, Masiulis
1\'İNCİ PERİYOT: 23-21
DEVRE: 36-45
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 56-68

THY Avrupa Ligi\'nin 23\'üncü haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya\'nın Zalgiris takımına 86-70 mağlup oldu. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 17\'inci mağlubiyetini alırken, Zalgiris ise 14\'üncü galibiyetini elde etti.
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 14 sayı ile Anadolu Efes\'ten McCollum oldu. 
 

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