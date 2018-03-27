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Spor

Anadolu Efes - Tofaş: 87 - 79

İSTANBUL,(DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi ANADOLU EFES: McCollum 9, Motum 30, Doğuş 9, Dunston 11, Birkan 9, Berk, Weems 4, Stimac 6, Simon 9,  TOFAŞ: Morgan 19, Owens 17, Barış 2, Yiğit, Crocker 5, Mejia

27 Mart 2018 00:10

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Duhan Köyiçi
ANADOLU EFES: McCollum 9, Motum 30, Doğuş 9, Dunston 11, Birkan 9, Berk, Weems 4, Stimac 6, Simon 9, 
TOFAŞ: Morgan 19, Owens 17, Barış 2, Yiğit, Crocker 5, Mejia 19, Henry 11, Kadji 6, Muhsin Yaşar
1\'İNCİ PERİYOT: 18 - 19
DEVRE: 41 - 33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63 - 50
5 FAUL ALAN: Motum (Anadolu Efes)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 22\'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Tofaş’ı 87-79 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes 15\'inci galibiyetini elde ederken, konuk ekip Tofaş 5\'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 30 sayıyla Anadolu Efes\'ten Brock Motum oldu.

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