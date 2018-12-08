Anadolu Efes - Real Madrid: 82-84

Fatih UZUNER / İSTANBUL,(DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Milivoje Jovcic, Piotr Pastusiak, Ioannis Foufis

ANADOLU EFES: Larkin 14, Beaubois 7, Doğuş 3 , Metecan, Motum 2, Moerman 19, Buğrahan, Pleiss 13, Micic 15, Anderson 3, Dunston 4, Simon 2

REAL MADRID: Causer, Randolph 6, Fernandez 6, Campazzo 9, Reyes, Ayon 20, Carroll 3, Tavares 7, Llull 12, Deck 3, Thompkins 10, Taylor 8

1\'İNCİ PERİYOT: 23-23

DEVRE: 52-45

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 74-60

THY Euroleague\'in 11\'inci haftasında Anadolu Efes sahasında Real Madrid\'e 84-82 mağlup oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes turnuvadaki 3\'üncü mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Real Madrid\'den Ayon oldu. Anadolu Efes\'ten Anderson attığı 3 sayı ile Euroleague kariyerinde 1000\'inci sayısını atarken, Larkin de bulduğu 14 sayıyla bu turnuvada 500 sayı barajını geçti.

İki tarafında karşılıklı basketleriyle başlayan karşılaşmada ilk 3 dakika 9-8\'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile geçildi. Sergio Llull\'un peş peşe bulduğu 3 sayılık basketler sonucu Real Madrid skoru 14-12\'ye getirdi. Konuk ekip ilk periyodun son dakikalarında hücumlardan boş dönünde, Anadolu Efes Moerman\'ın turnikesiyle skoru 21-19\'a getirdi. Son topu etkili kullanamayan Anadolu Efes, Real Madrid karşısında ilk periyodu 23-23\'lük eşitlikle noktaladı.

2\'nci periyotta Anadolu Efes, Anderson\'un 3\'lüğü ile skoru 28-26 yaptı. Boyalı alanda sayı üretmekte zorlanan Anadolu Efes\'e cevabı Caroll 3\'lüğü ile verdi ve Real Madrid maçta 30-28 öne geçti. Mola dönüşünde serbest atış çizgisinden Larkin, attığı 3 atışı da sayıya çevirerek Anadolu Efes\'i 37-34 öne geçirdi. Farkı açmayı sürdüren Anadolu Efes, Moerman\'ın 3\'lüğü ile skoru 43-38 yaptı. Seyirci desteğini arkasına alan Anadolu Efes farkı açmaya devam ederek molaya 47-40 önde girdi. Mola sonrasında farkı korumaya devam eden temsilcimiz, Moerman\'ın 3\'lüğü ile skoru 52-45 yaptı. Devre bu sonuçla sona erdi.

3\'üncü periyoda hızlı başlayan Real Madrid peş peşe bulduğu basketlerle farkı 2 sayıya kadar indirdi: 52-50. Bu skordan Anadolu Efes savunmada ve hücumdaki etkili oyunuyla farkı tekrar arttırdı ve skoru 60-54 yaptı. Maçın başından itibaren skora katkı yapan Moerman\'ın elinden bir 3\'lük daha bulan Anadolu Efes skoru 63-54\'e getirdi. Moladan hızlı dönen Real Madrid farkı 11 sayıya kadar indirerek skoru 71-60\'a getirdi. 3\'üncü periyodun sonunda Micic\'in elinden 3\'lük bulan Anadolu Efes son periyoda 14 sayılık farkla 74-60 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Real Madrid farkı 10 sayının altına indirdi ve skoru 74-66\'ya getirdi. Anadolu Efes, üst üste hücumlardan boş dönmesinin ardından Real Madrid skoru 79-77\'ye getirdi. Karşılaşmanın son dakikasında Real Madrid serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla farkı 1\'e indirdi: 82-81. Anadolu Efes son hücumdan boş döndü ve Real Madrid deplasmanda Anadolu Efes\'i 84-82 mağlup etti.

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FOTOĞRAFLAR: AKIN ÇELİKTAŞ