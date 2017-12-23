T24 LogoT24 Logo
Spor

Anadolu Efes - Olympiakos: 58-61

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 14'üncü hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 61-58 mağlup oldu

23 Aralık 2017 01:28

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 14\'üncü hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos\'a 61-58 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 17-9 önde geçti. 2\'nci periyotta vites yükselten Anadolu Efes, 18-16\'lık çeyrek skoruyla farkı 6\'ya indirdi ve soyunma odasına 33-27 geride gitti.
3\'üncü periyotta savunmadaki sertliğini sürdüren İstanbul ekibi, hücumda istenilen performansı gösteremeyince son periyoda yine 6 sayı farkla geride girdi. Son periyotta da farkı indiren Anadolu Efes, skor üstünlüğünü yakalayamadı ve sahadan 61-58 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Avrupa Ligi\'ndeki 11\'inci mağlubiyetini alarak son sırada kalırken, Olympiakos 11\'inci galibiyetini tattı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 17 sayıyla Anadolu Efes\'ten Krunoslav Simon olurken, Olympiakoslu Vassilis Spanoulis 12 sayı üretti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA THY Avrupa LigiAnadolu EfesYunanistanOlympiakosSinan Erdem Spor SalonuSonBuAvrupa LigiMücadeleninAnadolu Efes Krunoslav SimonOlympiakoslu Vassilis Spanoulis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24