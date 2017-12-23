Anadolu Efes - Olympiakos: 58-61

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 14\'üncü hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan ekibi Olympiakos\'a 61-58 mağlup oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan deplasman ekibi, ilk periyodu 17-9 önde geçti. 2\'nci periyotta vites yükselten Anadolu Efes, 18-16\'lık çeyrek skoruyla farkı 6\'ya indirdi ve soyunma odasına 33-27 geride gitti.

3\'üncü periyotta savunmadaki sertliğini sürdüren İstanbul ekibi, hücumda istenilen performansı gösteremeyince son periyoda yine 6 sayı farkla geride girdi. Son periyotta da farkı indiren Anadolu Efes, skor üstünlüğünü yakalayamadı ve sahadan 61-58 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Avrupa Ligi\'ndeki 11\'inci mağlubiyetini alarak son sırada kalırken, Olympiakos 11\'inci galibiyetini tattı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 17 sayıyla Anadolu Efes\'ten Krunoslav Simon olurken, Olympiakoslu Vassilis Spanoulis 12 sayı üretti.