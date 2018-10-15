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Spor

Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen: 75-72

İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu ANADOLU EFES: Doğuş Balbay, Micic 28, Simon 5, Moerman 10, Dunston 9,Yiğitcan Saybir, Birkan Batuk, Ahmet Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 8, JamesMetecan Birsen 2, L

15 Ekim 2018 01:25

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Osman Sinan İşgüder, Ali Köseoğlu
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay, Micic 28, Simon 5, Moerman 10, Dunston 9,Yiğitcan Saybir, Birkan Batuk, Ahmet Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı 8, JamesMetecan Birsen 2, Larkin 13
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 13, Kidd 14, Peiners 18, Evans 3,Oğuz Savaş 13, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu, Eric 7, Muhammed Baygül, McCallum 4
1\'İNCİ PERİYOT: 20-26
DEVRE: 44-42
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-60

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 2\'nci haftasında Anadolu Efes sahasında Darüşşafaka Tekfen\'i 75-72 mağlup ederek ligde 2\'de 2 yaptı. Konuk ekip Darüşşafaka Tekfen ise ligdeki 2\'nci maçında da parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Anadolu Efes\'ten Vasilije Micic oldu. 

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