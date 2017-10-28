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Spor

Anadolu Efes - CSKA Moskova: 80-98

İSTANBUL, (DHA) SALON: Sinan Erdem HAKEMLER: Miguel Perez Perez, Mario Majkic, Uros Obrknezevic ANADOLU EFES: McCollum, Ledo 9, Simon 23, Stimac 7, Dunston 14, Adams 17, Doellman 8, Motum 2, Doğuş Balbay CSKA MOSKOVA: Rodriguez 14, Higgins 5, Hines 2, Ku

28 Ekim 2017 00:56

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Miguel Perez Perez, Mario Majkic, Uros Obrknezevic
ANADOLU EFES: McCollum, Ledo 9, Simon 23, Stimac 7, Dunston 14, Adams 17, Doellman 8, Motum 2, Doğuş Balbay
CSKA MOSKOVA: Rodriguez 14, Higgins 5, Hines 2, Kurbanov 6, Antonov 5, Hunter 13, Clyburn 20, De Colo 18, Westermann 6, Khryapa 7, Vorontsevich 2
1\'İNCİ PERİYOT: 26-27
İLK YARI: 43-54
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-73

THY Avrupa Ligi 4\'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova\'ya 98-80 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 4\'üncü kez sahadan boynu bükük ayrılırken, Rus ekibi CSKA Moskova 3\'üncü galibiyetini aldı.

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