Anadolu Efes - CSKA Moskova: 80-98

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Miguel Perez Perez, Mario Majkic, Uros Obrknezevic

ANADOLU EFES: McCollum, Ledo 9, Simon 23, Stimac 7, Dunston 14, Adams 17, Doellman 8, Motum 2, Doğuş Balbay

CSKA MOSKOVA: Rodriguez 14, Higgins 5, Hines 2, Kurbanov 6, Antonov 5, Hunter 13, Clyburn 20, De Colo 18, Westermann 6, Khryapa 7, Vorontsevich 2

1\'İNCİ PERİYOT: 26-27

İLK YARI: 43-54

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 60-73

THY Avrupa Ligi 4\'üncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova\'ya 98-80 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligde 4\'üncü kez sahadan boynu bükük ayrılırken, Rus ekibi CSKA Moskova 3\'üncü galibiyetini aldı.