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Spor

Anadolu Efes - Banvit: 77-99

İSTANBUL-(DHA) Salon: Sinan Erdem Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin Anadolu Efes: McCollum 18, Simon 5, Birkan Batuk, Brown 7, Dunston 4, Arda Erdoğan 3, Berk Demir 4, Muhaymin Mustafa 8, Onuralp Bitim, Stimac 23, Dragic 5 Banvit: Tayl

26 Aralık 2017 00:28

İSTANBUL-(DHA)

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin

Anadolu Efes: McCollum 18, Simon 5, Birkan Batuk, Brown 7, Dunston 4, Arda Erdoğan 3, Berk Demir 4, Muhaymin Mustafa 8, Onuralp Bitim, Stimac 23, Dragic 5

Banvit: Taylor 12, Rıdvan Öncel 7, Rautins 15, Caloiaro 22, Vidmar 11, Thomas 7, Can Altıntığ 2, Tolga Geçim, Kulig 23, Şehmus Hazer, Erkin Şenel, Ragıp Berke Atar

1. Periyot: 20-29
Devre: 42-51
3. Periyot: 56-74
5 Faulle çıkan: 37.03 Thomas (Banvit)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 12. haftasında Banvit, deplasmanda Anadolu Efes\'i 99-77 mağlup etti. Bu sonuçla Banvit, ligdeki 6. galibiyetini alırken, Anadolu Efes ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
 

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