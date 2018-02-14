Anadolu Bağcılar - Yeşil Bursa: 2 - 1

İSTANBUL,(DHA)

STAT: Bağcılar Mamutbey

HAKEMLER: Levent Aktan(xx), Harun Öztekin(xx), Adem Şahin(xx)

ANADOLU BAĞCILAR: Burak Onur(xx), - Güney Polat(xx), Furkan Mehmet Tuncer(xx), Gökhan Çalışır(xxxx), Emre Baysal(xxx), Oğuz Aksoy(x) (Dk. 21 Ertuğrul Yıldırım(xx), Sezer Yıldırım(xxx), Özcan Aydın(xx)(Dk. 85 Furkan Zengin (?), Berat Eyüpoğlu(xx), Sefer Sever(xx) (Dk. 77 Arda Şahin(?), Recep Berk Elitez(xx)

YEŞİL BURSA: Ömürcan Çavuşoğlu(x). - Ömer Çoban(x), Tugay Meşekoparan(xx), Berat Jonathan Ustabaşı(x) Dk. 79 Tuncay Öndel(x), Berke Sağkan(xx), Kadir Turhan(x) (Dk. 32 Ogün Bayrak), Hakan Yavuz(x), Ozan Karabacak(xx), Arif Şahin(xx), Mehmet Kalkan(x) (Dk. 35 Ekrem Çalışanlar(x), Fatih Şen(xx)

GOLLER:Dk. 24 ve Dk. 90 Gökhan Çalışır (Anadolu Bağcılar), Dk. 11 Ozan Karabacak (Yeşil Bursa)

SARI KARTLAR: Recep Berk Elitez, Berat Eyüpoğlu, Güney Polat (Anadolu Bağcılar), Arif Şahin, Berke Sağkan, Fatih Şen (Yeşil Bursa)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Arif ŞAhin (Yeşil Bursa)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta Anadolu Bağcılar, Bağcılar Mahmutbey Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Yeşil Bursaspor\'u 24 ve 90\'ıncı dakikalarda Gökhan Çalışır\'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Konuk Yeşi Bursa\'nın karşılaşmadaki tek golünü Ozan Karabacak attı.

Bu sonucun ardından Anadolu Bağcılar puanını 31\'e yükseltirken, Yeşil Bursa ise 12 puanda kaldı.